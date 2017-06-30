Телепроект «Крым.Реалии»: Охота на «дикого» туриста

Во всем виновата холодна погода и жадность отельеров. Назначенный Москвой крымский министр курортов и туризма господин Стрельбицкий наконец-то нашел причину уменьшения количества отдыхающих на оккупированном полуострове. Те российские туристы, которые все-таки не поехали в Турцию или Сочи, а доехали до Крыма – выбирают вместо отелей и пансионатов отдых в относительно дешевом частном секторе, а то и просто в палатках. И, конечно, это беспокоит российских чиновников – поскольку на таких туристах заработать они ничего не могут.

Почему в Крыму решили бороться с туристами-дикарями и кто победил в этой борьбе – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.