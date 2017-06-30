В США и Британии призывают Россию наказать всех причастных к убийству Немцова

В США и Великобритании призывают Россию гарантировать, что все причастные к организации и убийству российского оппозиционера Бориса Немцова будут привлечены к ответственности.

30 июня в Государственном департаменте США приветствовали приговор по делу Немцова, отметив, что «российские власти должны гарантировать, что все причастные к убийству Бориса Немцова, включая организаторов и заказчиков, предстали перед правосудием».

Представитель МИД Великобритании завил, что «поддерживает семью Бориса Немцова в призывах продолжать расследование относительно заказчиков убийства».

29 июня в России присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Подсудимыми по этому делу являются бывший боец батальона «Север» МВД российского региона Чечни Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Ескерханов и Хамзат Бахаев. Присяжные согласились с утверждением, что все они действовали в составе одной группы и не заслуживают снисхождения.

Российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в нескольких сотнях метров от стен Кремля.

Родственники и сторонники убитого политика считают, что пока речь идет только об исполнителях, а заказчиков, по их словам, надо искать на высших властных ступенях.