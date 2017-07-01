Руководство КФУ рассчитывает на конкурс 6 человек на место

Руководство «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» (КФУ) рассчитывает, что в этом году претендовать на одно бюджетное место будут почти 6 абитуриентов. Об этом заявил ректор вуза Сергей Донич, сообщает пресс-служба КФУ, которая публикует интервью Донича российскому государственному телеканалу.

«В среднем по КФУ будет 5,7 человек на 1 место. Естественно, в зависимости от направлений подготовки конкурс отличается. Большей популярностью и востребованностью пользуются такие направления подготовки как реклама, издательское дело, связи с общественностью, где конкурс в прошлом году доходил от 15 до 17 человек на место. Далее традиционно идет стоматологический факультет – 12-15 человек, за ним лечебное дело – от 8 до 10 человека на место», – сказал Донич.

Прием документов в КФУ будет идти до 12 июля.

В вузах материковой Украины также продолжается вступительная кампания для крымских абитуриентов.

19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитураинтам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Детальнее о старте вступительной кампании для абитуриентов из Крыма на материковой Украине читайте в материале Крым.Реалии «Стать студентом без денег и ВНО: украинские вузы открыли двери крымчанам».

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.