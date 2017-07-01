Жена и адвокат Чийгоза встретились в Киеве с Климкиным и Лутковской

Жена одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова, его адвокат Николай Полозов и лидер крымских татар Мустафа Джемилев накануне, 30 июня, в Киеве встретились с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и украинским омбудсменом Валерией Лутковской. Встречи состоялись на обратом пути со Страсбурга, где проходили мероприятия в ПАСЕ, посвященные Крыму, в частности политическим преследованиям на аннексированном полуострове.

Как сообщил в Фейсбуке Николай Полозов, вместе с Климкиным и Лутковской они обсудили дело Чийгоза и действия, необходимые для его освобождения.

«Требуя «активности» от международных институтов по политзаключенным Кремля, не последняя роль принадлежит Украине», – говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

28-29 июня в Парламентской Ассамблее Совета Европы проходили Дни Крыма. Крым там представили несколько депутатов Украины, политический деятелей, активистов и правозащитников, в том числе и супруга Ахтема Чийгоза. Она зачитала депутатам ПАСЕ обращение Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.