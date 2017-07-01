Власти Севастополя планируют включить судостроительные заводы города в российские холдинги

Севастопольские судостроительные и судоремонтные предприятия планируют интегрировать в крупные российские холдинги. Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава города Дмитрий Овсянников на заседании Военно-промышленной комиссии.

«За последние 10 месяцев мы проделали большой объем работы. Готовы доложить – несмотря на объективные трудности, город уделяет должное внимание всем вопросам – обеспечение заказами, укрепление кадрового потенциала, интеграция предприятий в крупнейшие российские холдинги. Мы подготовили документы практически по всем предприятиям для такой интеграции», – цитирует Овсянникова пресс-служба российского правительства города.

Он добавил, что предприятия «Севморзавод» и «Севастопольское авиационное предприятие» будут полностью интегрированы в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Также в ОСК хотят включить КБ «Черноморец».

Накануне, 30 июня, заместитель председателя правительства соседней России Дмитрий Рогозин пообещал загрузить работой керченский судостроительный завод «Залив» с помощью военных заказов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».