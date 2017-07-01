Украина начала председательствовать в ОЧЭС

Украина 1 июля начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как ранее сообщили в МИД Украины, украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях безопасности кризиса в регионе.

Среди приоритетов Украины – реализация многосторонних региональных проектов, в частности в сфере транспорта. В связи с этим Украина планирует провести встречу министров транспорта и ряд мероприятий на экспертном уровне.

Украина приняла председательство от Турции, оно продлится полгода.

К Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) со штаб-квартирой в Стамбуле входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан.

ОЧЭС была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря.