Крымские спасатели развернут штаб на территории молодежного форума «Таврида»

Крымские спасатели будут круглосуточно дежурить на территории молодежного образовательного форума «Таврида», проведение которого анонсируют в Крыму в июле-августе. На Бакальской Косе будет организована работа штаба по обеспечению безопасности форума. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

«В нем (штабе – КР) будет все необходимое для работы подразделений МЧС России, проживания спасателей и оказания помощи людям. В частности, в лагере предусматривается размещение пункта медицинской и психологической помощи, также на этой территории будут работать автономные генераторы для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии, в ночное время будут функционировать портативные источники аварийного освещения (световые башни)», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что спасатели уже обследовали прибрежную зону Черного моря, очистили пляжи и акватории от опасных предметов.

Ожидается, что территорию форума также будут патрулировать сотрудники госинспекции по маломерным судам, в работе задействуют специализированные плавсредства.

В Крыму с 3 июля по 31 августа анонсируют проведение молодежного образовательного форума «Таврида».

Форум «Таврида» проводится в рамках исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина с 20 апреля 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».