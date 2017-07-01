Пакистан: число жертв взрыва цистерны с топливом возросло до 190

Число жертв взрыва цистерны с топливом в Пакистане возросло до 190 после того, как еще 16 госпитализированных людей умерли от полученных травм, сообщили представители местных властей 30 июня.

Цистерна перевернулась 25 июня, когда водитель потерял контроль над автомобилем на автомагистрали, расположенной на расстоянии около 100 километров к юго-западу от города Мултан.

Полиция пыталась окружить район разлива легковоспламеняющегося вещества, но значительное количество местных жителей не дали этого сделать, пытаясь собрать топливо. Впоследствии на месте аварии произошел взрыв.

27 июня в Пакистане прошло коллективное захоронение 130 погибших.