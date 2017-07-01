Председатель подконтрольного Кремлю Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру аннексированного Крыма Александр Спиридонов заявляет, что ведомству до сих пор не выделили дополнительные средства на оплату труда и оборудование рабочих мест новых сотрудников. Хотя увеличить штат распорядилось правительство России.

«Численность комитета была увеличена на 154 единицы еще в феврале этого года. Госкомрегистр со своей стороны проделал всю необходимую работу и Совет министров Республики Крым (подконтрольное Кремлю правительство Крыма – КР) в мае утвердил новую предельную штатную численность комитета. Штатное расписание и структура Госкомитета изменены, но из резервного фонда Правительства Российской Федерации по непонятным причинам дополнительный финансовый ресурс до Госкомрегистра так и не был доведен. Соответственно денег на оснащение новых рабочих мест и оплату труда нет. Мы до сих пор не можем начать трудоустраивать компетентных специалистов», – цитирует Спиридонова пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского Госкомрегистра.

Спиридонов добавил, что ждет решения этого вопроса от Министерства финансов России.

В пресс-службе Госкомрегистра также отметили, что «промедление в решение вопроса финансирования ставит под угрозу решение важных для Крыма задач по повышению качества оказываемых государственных услуг населению и уменьшению нагрузки на сотрудников ведомства, занятых в учетно-регистрационной сфере».

В середине июня Александр Спиридонов на совещании пригрозил подчиненным увольнениями за неэффективную работу.

До этого стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении работника Ялтинского городского отдела Госкомрегистра Крыма, который нарушил закон при регистрации права на земельный участок в Алупке. Максимальное наказание по статье, в которой подозревается сотрудник Госкомрегистра, – лишение свободы на срок до четырех лет.



