В Европе прощаются с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем

Президент Украины Петр Порошенко вместе с главами других государств 1 июля принял участие в европейской церемонии памяти бывшего канцлера Федеративной Республики Германия Гельмута Коля, который скончался в Страсбурге.

«Сегодня здесь, в Страсбурге, Германия, Европа и весь мир прощались с большим немцем, большим канцлером, который объединил Германию. Великим лидером объединенной Европы и большим другом Украины, который видел Украину и украинский народ в семье европейских народов», – цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что церемония на месте Европарламента во французском городе Страсбурге, вблизи границы с Германией, стала выбором самого Коля.

На церемонии присутствовали нынешние немецкие и французские лидеры Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, премьер-министр России Дмитрий Медведев, бывший президент США Билл Клинтон и бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес.

Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет. Он был канцлером Западной Германии в 1982-1990 годах, а также объединенной Германии – до 1998 года.

Коль был сторонником Евросоюза и евро, а также, в частности, присоединения как к ЕС, так и к НАТО бывших стран так называемого социалистического лагеря.