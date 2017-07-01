Экс-лидер Приднестровья Шевчук жалуется на обыски

Экс-глава сепаратистского региона Молдовы Приднестровья Евгений Шевчук сообщает об обысках в своей квартире и загородном доме, а также дома у его родственников.

«Показательно, что организованное и заказное унижение родителей, говорит о методах людей, которые боятся потерять власть, о неумении справляться с проблемами Приднестровья сегодняшнего дня и главное: этим организованным цирком эта «бригада» собирается запугать народ, чтобы молчали и терпели», – написал Шевчук 1 июля на своей странице в Facebook.

В Приднестровье Шевчука обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. 28 июня с него сняли неприкосновенность, а накануне, как сообщил приднестровский депутат Андрей Сафонов, Евгений Шевчук убежал в Молдову.

Приднестровье после короткой войны против Кишинева при поддержке базирующихся в регионе российских войск вышло из-под контроля властей Молдовы и односторонне провозгласило 1992 года «независимость», которую не признал никто в мире. Регион имеет широкую поддержку России.