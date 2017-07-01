С 1 июля в Крыму вступили в силу изменения в правила дорожного движения, согласно которым ужесточаются меры наказания за перевозку детей, не соответствующую правилам, и вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД соседней России.

В ведомстве отмечают, что с 1 июля ужесточена ответственность водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. За этом грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

С 1 июля автобусы, выпущенные более 10 лет назад, не могут перевозить детей. Также транспорту необходимо наличие тахографа и российских навигационных систем ГЛОНАСС, сообщили в ведомстве.

В конце мая антитеррористический отдел подконтрольного Кремлю департамента образования Севастополя изменил правила перевозок учащихся общеобразовательных учреждений города. В частности, ужесточился контроль за детскими экскурсиями по Крыму и соседней России и выездом школьников за границу.

Согласно новому регламенту, разработанному антитеррористическим отделом, разрешить группе детей организованный выезд за границу теперь может лично глава департамента. Поездки по соседней России родители и преподаватели также должны согласовывать с чиновниками.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».