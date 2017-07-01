Российского музыканта «Дельфина» не впустили в Украину после концертов в Крыму

Российского музыканта Андрея Лысикова, который выступает под сценическим псевдонимом «Дельфин», не впустили в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 1 июля. Об этом сообщает с площадки фестиваля корреспондент Крым.Реалии.

При этом других участников музыкальной группы пропустили в Украину, и они намерены в 22.20 часов выступить на киевском фестивале без своего фронтмена.

«Я был в Крыму, и меня не впустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет… Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями, но будьте с ними вы», – говорится в сообщении, которое получили зрители фестиваля Atlas Weekend.

Госпогранслужба Украины и СБУ пока не комментируют заявление российского музыканта.

На музыкальном фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля, ожидают нескольких российских артистов, которые выступали ранее в аннексированном Крыму. Помимо «Дельфина», в Киеве должны выступить Найк Борзов и группа Anacondaz.

Ранее сообщалось, что российской певице Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.