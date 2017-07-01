В Крыму и Севастополе с 1 июля подорожала электроэнергия

В Крыму с 1 июля подорожала электроэнергия. Новые тарифы обнародованы на официальном сайте компании «Крымэнерго».

При этом в компании ссылаются на соответствующий приказ подконтрольного Кремлю госкомитета по ценам и тарифам Крыма «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «население».

Для жителей городов полуострова киловатт-час теперь стоит 2,43 руб. (около 1 грн – КР) при потреблении до 150 кВт/ч в месяц, свыше этой суммы до 600 кВт/ч стоимость киловатт-часа будет составлять 3,04 руб. (около 1,3 грн – КР). От 600 кВт/ч тариф вырастет до 4,95 руб. (около 2,11 грн – КР).

Ранее тариф составлял соответственно 2,04, 2,55 и 4,95 руб. за кВт/ч.

В целом отмечается, что в Крыму тарифы выросли почти на 17%, в Севастополе – на 18%.

6 июня пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам подконтрольного Кремлю правительства Крыма сообщала, что жители аннексированного Крыма жалуются на высокие тарифы на водоснабжение и водоотведение, тепло и свет.