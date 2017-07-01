Президент России подписал закон о блокировке копий пиратских сайтов

В России президент страны Владимир Путин подписал закон о блокировке копий пиратских сайтов в интернете, который вступает в силу 1 октября.

Закон вводит понятие «копии», под которым подразумевается сайт, схожий с заблокированным. Запрос о блокировании «зеркала» смогут направлять не только государственные органы, но и правообладатели. Согласно документу, поисковые системы будут обязаны удалять пиратские сайты.

Текст этого закона был принят в третьем чтении 23 июня Госдумой России и одобрен Советом Федерации России 28 июня. В предыдущей версии законопроекта, одобренной российским правительством, речь шла о досудебной блокировке «сайтов-зеркал». Из финальной версии документа эту норму исключили.

Антипиратский закон действует в России с 2013 года. За два года действие приобрели поправки о пожизненной блокировке сайтов за повторное нарушение закона