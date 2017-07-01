Вступил в силу запрет тяжелым грузовикам передвигаться по дорогам Крыма в жару

В Крыму с 1 июля вступил в силу специальный порядок проезда некоторых видов тяжеловесного транспорта, который временно введен «с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия».

По информации пресс-службы подконтрольного Кремлю правительства Крыма, ограничение движения продлится с 1 июля по 30 сентября 2017 года, запрет будет действовать с 10:00 до 22:00 часов при повышении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов.

Предполагается, что подобные ограничения предотвратят «преждевременное разрушение автомобильных дорог, тем самым исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт».

В апреле 2017 года сообщалось, что на период курортного сезона движение грузовых автомобилей по трассе Керчь-Симферополь будет осуществляться в ночное время суток.

Крымские власти признали, что большегрузы с паромной переправы разрушают в Керчи не только дороги, но и здания. Однако пустить грузовики в объезд нет возможности, поэтому городской администрации рекомендовали просить компенсации из бюджета соседней России.