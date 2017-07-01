На музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве вечером 1 июля российская группа «Дельфин» выступает без солиста Андрея Лысикова, которого в субботу не впустили в Украину из-за его концертов в аннексированном Крыму.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, перед выступлением группы на одной из сцен фестиваля, ведущий представил группу, но не проинформировал зрителей о том, что ее солист Лысиков, выступающий под творческим псевдонимом «Дельфин», не выйдет на сцену из-за того, что ему был запрещен въезд в страну.

В результате на сцену вышли барабанщик и гитарист, которые отыграли одну музыкальную композицию, во время которой на экране, размещенном на сцене, транслировали текст песни. Во время второй композиции на экран вывели заявление Лысикова, в котором он сообщает о запрете на въезд в Украину из-за концертов в аннексированном Крыму.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, многие зрители восприняли это заявление негативно, но, тем не менее, они продолжают находиться возле сцены.

Российского музыканта Андрея Лысикова, который выступает под сценическим псевдонимом «Дельфин», 1 июля не впустили в Украину, где он должен был петь на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

«Я был в Крыму, и меня не впустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен…», – прокомментировал это российский музыкант.

Госпогранслужба Украины и СБУ пока не комментируют заявление российского музыканта.

На музыкальном фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля, ожидают нескольких российских артистов, которые выступали ранее в аннексированном Крыму. Помимо «Дельфина», в Киеве должны выступить Найк Борзов и группа Anacondaz. Организаторы фестиваля комментарии не дают.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.