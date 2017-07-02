За 25 лет со дня основания Военно-морских сил Украины украинский флот стал полноценным видом Вооруженных Сил Украины и важной составляющей сектора безопасности государства. Об этом 2 июля сообщил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко по случаю празднования Дня военно-морских сил Украины.

Текст поздравления опубликовали на странице Военно-морских сил Украины в Фейсбуке.

«Четвертьвековой путь украинских ВМС – это напряженная работа тысяч патриотических и самоотверженных людей по восстановлению, развитию, а затем снова восстановлению флота в условиях постоянного противостояния с врагами независимого и суверенного Украинского государства», – отметил Воронченко.

Он добавил, что для того, чтобы флот всегда был готов защитить национальные интересы с морского направления, необходимо наращивание военно-морского потенциала.

«Сегодня принимаются решительные меры по повышению боеспособности Военно-Морских Сил, о чем красноречиво свидетельствуют серийное строительство малых бронированных артиллерийских катеров, поступления новых и модернизация образцов вооружения и военной техники, работа по совершенствованию системы базирования, возобновление военных городков», – подытожил Воронченко.

В Украине 2 июля отмечают День военно-морских сил страны. День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля.

Праздник учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе.

В 2016 году главные торжества по случаю профессионального праздника военных моряков прошли в Одессе. В мероприятиях приняли участие более 20 кораблей, катеров и судов, более 10 единиц вооружения и военной техники.

В том числе в торжественных мероприятиях приняли участие порядка 15 боевых кораблей, которые ранее базировались в Крыму. Одному из них – среднему десантному кораблю «Кировоград» – президент Украины Петр Порошенко присвоил именное название «Юрий Олефиренко».