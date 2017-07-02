Прибережные воды Крыма включили в свободную экономическую зону

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о включении внутренних морских вод и территориального моря вдоль прибрежной линии Крымского полуострова в состав свободной экономической зоны Крыма и Севастополя. Соответствующий документ размещен на российском сайте правовой информации.

Сообщается, что согласно принятому закону, свободная зона в Крыму и Севастополе станет больше на 21 километр.

В Российском правительстве предполагают, что включение вод вблизи Крыма в состав свободной экономической зоны «будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона».

Российские власти также уверены, что это позволит развить в Крыму транспортную инфраструктуру, яхтенный туризм, парусный спорт, пассажирские и грузовые перевозки.

Верховная Рада Украины рекомендует отменить свободную экономическую зону «Крым» и принять закон «О временной оккупации Россией территории Украины». Рекомендации также предусматривают необходимость активизировать законотворческий процесс, направленный на реализацию стратегического курса Украины на приобретение членства в НАТО и ЕС, обеспечить активную работу национальных делегаций Украины в парламентских ассамблеях НАТО, ОБСЕ и СЕ в контексте защиты национальных интересов Украины.

Закон Украины о свободной экономической зоне на территории аннексированного Крыма вступил в силу в сентябре 2014 года. Закон разрешил мультивалютный режим на полуострове, по которому оплачивать покупки товаров и услуг можно в гривне и другой валюте, включая российские рубли.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».





