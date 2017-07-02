В воскресенье 2 июля на админгранице с Крымом начали образовываться автомобильные очереди. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

По ее словам, по состоянию на 9.30 возле КПВВ «Чонгар» ожидают на въезд в Крым 60 машин. Возле КПВВ «Каланчак» ожидают 30 машин, в районе КПВВ «Чаплинка» – скопления транспорта не наблюдается.

«Ночью очередей не было, пешеходных очередей тоже нет. Проблема только в том, что оккупанты пропускают 4–5 машин в час», – отметил в комментарии Крым.Реалии помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

Как сообщалось, украинские пограничники информировали о возникновении и росте очередей на админгранице с Крымом 1 июля. К вечеру очереди уменьшились.

В Госпогранслужбе утверждают, что возникновение очередей было связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска.

Ранее украинские пограничники информировали о возникновении очередей в течении дня 28 июня.

В свою очередь, российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».