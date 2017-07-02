Дело задержанного в Италии украинца Маркива находится на особом контроле – МИД

Дело о задержании в Италии гражданина Украины Виталия Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Милане. Об этом сообщает 2 июля Департамент консульской службы МИД Украины.

«В связи с задержанием в Италии гражданина Украины Виталия Маркива Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд города Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить Маркива в заведении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 по его делу», – говорится в сообщении.

По данным Департамента консульской службы МИД, украинский консул установил контакт с адвокатом задержанного и согласовал алгоритм дальнейших действий, а родственники Маркива информированы о его задержании.

Полиция Италии арестовала гражданина Украины по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле в 2014 году в Славянске. Генпрокуратура Украины удивлена арестом Украинский в Италии и уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленно освободить его.