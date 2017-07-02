В Крыму возбудили дело по факту выпадения ребенка с балкона в детском лагере

В Крыму возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в детском лагере в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Крыма.

«В детском оздоровительном лагере-пансионате им А.В. Казакевича выявлен факт падения 14-летнего подростка с балкона третьего этажа, в результате чего он получил травмы», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по результатам рассмотрения прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



