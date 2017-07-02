Певица Бьянка заявила, что ей запретили въезд в Украину из-за концертов в Крыму

Российская певица Татьяна Липницкая, которая выступает под псевдонимом Бьянка заявила, что украинские пограничники запретили ей въезд на территорию Украину. Об этом певица написала на своей странице в Инстаграме.

Липницкая считает, что ей запретили въезд в Украину из-за концертов в аннексированном Россией Крыму.

«Мое выступление в Крыму было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50. Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном языке», – написала исполнительница.

В качестве подтверждения своих слов, певица показала страницу паспорта, в котором стоит штамп «Отказано во въезде в Украину».

В Государственной пограничной службе Украины данную ситуацию пока не комментировали.

Раньше Татьяна Липницкая попала в список украинского сайта «Миротворец» за концерты в аннексированном Россией Крыму.

1 июля на территорию Украины не пропустили солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова, который также давай концерты в Крыму, после его аннексии Россией в 2014 году.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.