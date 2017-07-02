В Дамаске несколько человек погибли в результате взрыва, осуществленного смертником

В восточном районе столицы Сирии, Дамаска, несколько человек погибли и ранены 2 июля в результате теракта, совершенного смертником. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

В сообщении говорится, что 2 июля силы безопасности обнаружили трех самоубийц, двое из которых осуществили взрывы при въезде в город.

Сообщается, что третий злоумышленник смог проникнуть в Дамаск и подорвал себя после того, как его окружили, что привело к гибели и ранениям нескольких человек.

17 июня ООН объявила очередной раунд мирных переговоров между правительством и силами, которые борются против президента Сирии Башара аль-Асада, в Женеве 10 июля.

Москва также объявила, что надеется организовать еще один раунд переговоров в столице Казахстана, Астане, 4-5 июля.

В результате 6-летнего сирийского конфликта сотни тысяч человек погибли, более 11 млн человек покинули свои дома.