Ко Дню ВМС Украины в Одессе провели показательное десантирование в воду

По случаю празднования Дня военно-морских сил Украины в Одессе провели показательное десантирование в воду. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе ВМС Украины в Фейсбуке.

«В рамках празднования Дня ВМС Украины в небе над морской гаванью произошло авиашоу, в котором принимали участие пилоты аэроклуба. Одесситы и гости города имели возможность наблюдать за прыжками в море с борта вертолета Ми-14 групп парашютистов с Государственным Флагом Украины и флагом ВМС», – сообщает украинское информационное агентство «Укринформ».

Сообщается также, что возле причалов одесского морвокзала по случаю Дня ВМС выстроилась линейка боевых кораблей, которую возглавляет флагманский фрегат «Гетьман Сагайдачный», а на берегу – образцы военной техники, артиллерийские установки и пушки.

«После поднятия флага ВМС и других флагов на мачтах флагманского и других кораблей начальник Генштаба Муженко, адмирал Воронченко и другие офицеры вышли на военном катере в море. В акватории Одесского порта под звуки ружейного залпа состоялся торжественный спуск на воду венков в память о погибших военных моряков», – добавили в информагентстве.

День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля.

Праздник учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе.

В 2016 году главные торжества по случаю профессионального праздника военных моряков прошли в Одессе. В мероприятиях приняли участие более 20 кораблей, катеров и судов, более 10 единиц вооружения и военной техники.