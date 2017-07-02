Российскому певцу Найку Борзову на три года запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Вчера, 1 июля, он (Найк Борзов – КР) прилетел в аэропорт Жуляны из Минска. Кроме того, что ему на три года запретили въезд в Украину, еще было четыре музыканта, которые выступают вместе с ним. Им также запретили въезд и не пропустили на территорию Украины в связи с тем, что они нарушали законодательство Украины и посещали оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска», – отметил Слободян.

На музыкальном фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля, ожидают нескольких российских артистов, которые выступали ранее в аннексированном Крыму. Помимо «Дельфина», в Киеве должны выступить Найк Борзов и группа Anacondaz. Организаторы фестиваля комментарии не дают.

Накануне сообщалось, что солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.