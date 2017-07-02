В Париже министры трех стран обсудят кризис с мигрантами в Италии

Министры внутренних дел Франции, Германии и Италии встретятся в Париже 2 июля. Они стремятся скоординировать усилия для помощи Италии, которая страдает от увеличения числа мигрантов, прибывающих в ее порты. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Эти переговоры происходят после обращения со стороны ООН с призывом оказать дополнительную помощь Италии, которая угрожает закрыть свои порты и задерживать спасательные корабли гуманитарных агентств, которые перевозят людей из Ливии.

В интервью итальянским СМИ перед переговорами министр внутренних дел Италии Марко Миннити заявил, что его страна не может дальше быть единственным европейским государством, которое принимает спасенных мигрантов из центрального Средиземноморья.

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили поддержку Италии после встречи в Берлине.