В Крыму для спасения людей, которые пострадали в результате ДТП, спасатели разрезали автомобиль. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе российского Главке МЧС по Крыму.

«Водитель автомобиля – житель Красногвардейского района не справился с управлением, съехал в кювет, допустил наезд на дерево и опрокидывание автомобиля. В результате аварии пострадали водитель и пассажир», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что с помощью гидравлического аварийно- спасательного инструмента спасатели провели операцию по деблокации пострадавших и передали их сотрудниками скорой медицинской помощи, с травмами различной степени тяжести.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.