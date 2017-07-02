В Севастополе анонсируют проведение парада ко Дню военно-морского флота России

В Севастополе на 30 июля анонсируют проведение парада, посвященного Дню военно-морского флота России. Об этом сообщает российское информагентство «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

«30 июля, в День военно-морского флота, в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте состоится главный военно-морской парад. Также военно-морские парады пройдут в военно-морских базах – Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий», – отметил Шойгу.

По его словам, всего в парадах будет задействовано более 130 кораблей.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины передислоцировался в Одессу. День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля.

Праздник учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».