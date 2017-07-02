Певец Митя Фомин на фестивале во Львове назвал Крым «российским»

Российский певец, экс-солист группы HI-FI Митя Фомин приехал во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest и назвал аннексированный Крым российской территорией. Так он сказал в эфире телепрограммы «Світське життя».

На вопрос ведущей программы Екатерины Осадчей, Фомин ответил, что полуостров – это российская территория, а себя назвал «голубем мира».

«Я всегда говорил о том, что музыка не имеет границ, я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он будет петь, даже если его не будут слушать. Он поет там, куда прилетает. Многие из нас не имеют никакого отношения к тому, что происходит на границе, на фронтах», – отметил Фомин.

Российскому певцу Найку Борзову на три года запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля. Причиной этому является его незаконное посещение аннексированного Крыма.

На музыкальном фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля, ожидают нескольких российских артистов, которые выступали ранее в аннексированном Крыму. Помимо «Дельфина», в Киеве должны выступить Найк Борзов и группа Anacondaz.

Организаторы фестиваля комментарии не дают.

Накануне сообщалось, что солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.