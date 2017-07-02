Госпогранслужба Украины: российская сторона дважды останавливала пропуск через админграницу с Крымом

Российские службы дважды прекращали пропускные операции на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом 2 июля в комментарии Крым.Реалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

«Оккупанты прекращали сообщение через так называемый пропускной пункт напротив КПВВ «Каланчак» с 11.30 до 15.00, и напротив КПВВ «Чаплинка» с 15.00 до 16.00», – сказал Шевцов.

Возле пункта «Каланчак» к вечеру 2 июля ожидало около 30 машин, в районе «Чаплинки» – 18.

Как ранее сообщалось, новые очереди на админгранице с Крымом начали образовываться с утра 2 июля.

В Госпогранслужбе утверждали, что возникновение очередей было связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска.

Российские пограничники же обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».