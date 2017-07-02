В Севастополе помолились за военно-морские силы Украины

В Севастополе 2 июля, в День ВМС Украины, на утренних литургиях прихожане молились за благополучие украинских моряков. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

После церковной службы крымчане поздравили друг друга с украинским праздником.

Как рассказали корреспонденту родственники украинских моряков, на них «выходили» сотрудники полиции или подконтрольных Кремлю властей города с предложением предоставить информацию о родных, ушедших на материковую часть Украины после событий «крымской весны».

По словам родственников, они сейчас стали меньше бояться преследований, потому что «увидели, что не одиноки».

Как сообщается, на молебнах в Свято-Никольском храме в Камышовой бухте родственники украинских моряков постоянно заказывают требы о здравии или упокоении украинских воинов. Святой Николай является покровителем мореплавателей.

В храмах Севастополя с 2014 года начали размещать информацию с просьбой молиться за мир в Украине.

В городе действует греко-католическая община и церковь. Церковная служба в ней проводится на украинском языке.

В Украине 2 июля отмечают День военно-морских сил страны. День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля.

Праздник учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе.

В 2016 году главные торжества по случаю профессионального праздника военных моряков прошли в Одессе. В мероприятиях приняли участие более 20 кораблей, катеров и судов, более 10 единиц вооружения и военной техники.

В том числе в торжественных мероприятиях приняли участие порядка 15 боевых кораблей, которые ранее базировались в Крыму. Одному из них – среднему десантному кораблю «Кировоград» – президент Украины Петр Порошенко присвоил именное название «Юрий Олефиренко».