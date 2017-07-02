Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах и шквалах в Украине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 3 июля в южных, ночью, в восточных, днем и в западных областях местами гроза, а в отдельных населенных пунктах ожидается град и шквалы 15-20 метров в секунду.

По данным ГСЧС, 1 июля в результате непогоды – дождя, грозы, порывов ветра – пострадали 17 человек, среди них 1 ребенок. Кроме того, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 745 населенных пунктов в шести областях, больше всего в Сумской области – 341.