ООН: тысячи гражданских заблокированы в Мосуле из-за наступления иракских сил

Организация Объединенных Наций сообщает, что десятки тысяч мирных жителей остаются заблокированными в районе Старого города в Мосуле, где правительственные иракские войска продолжают наступление.

Сотни гражданских жителей спасаются от наступления, начавшегося 6 июня. Генерал Сами аль-Ариди заявил, что иракские войска расположены всего в нескольких сотнях метров от берегов реки Тигр, поскольку коалиционный самолет под руководством США совершил обстрелы бойцов группировки «Исламское государство» 2 июля.

Представитель Иракского командования 1 июля сообщил иракскому государственному телеканалу, что боевики «Исламского государства» контролируют лишь «несколько жилых кварталов».

Исламистские экстремисты взяли под свой контроль Мосул в июне 2014 года, когда они захватили значительные территории в Ираке и соседней Сирии, объявив исламский «халифат» над территориями, которые они контролировали.

Но в последние месяцы силы, поддерживаемые США, достигли прогресса в борьбе с «Исламским государством» в обеих странах. Кроме наступления на Мосул, коалиционные силы окружили бойцов «Исламского государства» в сирийском городе Ракка, который боевики объявили своей столицей.

29 июня премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил о завершении «самопровозглашенного халифата».