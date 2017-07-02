В Ялте с начала года возбудили более 100 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков

Сотрудники управления МВД России по Ялте возбудили с начала 2017 года 102 уголовных дела по факту незаконного оборота наркотических средств. Об этом в ходе заседания антинаркотической комиссии сообщил подконтрольный Кремлю начальник отдела контроля за оборотом наркотиков Ялты Максим Омельчук.

«К административной ответственности за хранение наркотиков в незначительном размере привлечено 23 человека, за употребление наркотиков, в том числе в общественных местах, – 42, а еще 14 – за уклонение от прохождения профилактики и диагностики», – отметил он.

Еще один участник заседания, заместитель начальника управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма администрации Ялты Андрей Гриб сказал, что «влияние на ситуацию в регионе оказывает миграция из стран ближнего зарубежья».

«По данным МВД по Республике Крым, в 2016 году на миграционный учет на полуострове поставлено 142 608 иностранных граждан, 67,7% из которых – граждане Украины, а еще более 10% – гости из Средней Азии и Закавказских государств», – отметил Гриб.

Ранее российская таможня утверждала, что выявила в аннексированном Крыму 33 килограмма наркотических средств и прекурсоров (веществ, используемых при изготовлении наркотиков).

После аннексии Крыма на территории полуострова возросла смертность среди наркоманов. Эти сведения предоставил в 2015 году специальный посланник Генсека ООН Пан Ги Муна по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин.

По его данным, из 805 живших в Крыму героиновых наркоманов, которые до аннексии полуострова Россией подвергались заместительной терапии, «от 80 до 100» уже умерли. Причины смертей – это, в основном, суицид и передозировка.