СМИ: в Москве у мемориала Бориса Немцова задержали двух активисток

В воскресенье, 2 июля, в Москве у Большого Москворецкого моста, где расположен мемориал Бориса Немцова, задержали двух активисток.

Как сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на дежурного на «мосту Немцова», активистки стояли с плакатами в поддержку главы карельского общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, обвиняемого в уголовных преступлениях. Задержанных активисток доставили в отделение полиции.

Юрия Дмитриева обвиняют, в частности, в изготовлении фотографий «порнографического характера», с участием несовершеннолетней приемной дочери. Адвокат Виктор Ануфриев неоднократно заявлял, что Дмитриев фотографировал девочку раз в месяц для наблюдения за ее физическим развитием.

Главу карельского «Мемориала» также обвиняют в «совершении развратных действий без применения насилия» и в «незаконном хранении огнестрельного оружия».