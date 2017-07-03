В контролируемом пророссийскими боевиками Донецке вокруг офиса ОБСЕ восстановили меры безопасности. Об этом специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила в своем Твиттере.

В миссии не уточняют, о каких мерах идет речь.

Ранее СМИ сообщали, что сепаратисты предлагали представителям миссии ОБСЕ оплачивать «защиту».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине неоднократно заявляла о препятствовании своей работе в зоне конфликта на востоке Украины.

Кроме того, сепаратисты несколько раз сообщали о протестах местного населения против ОБСЕ. В то же время сообщалось об «организованности» таких митингов. В частности, заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Гуг назвал «четко спланированным» митинг, который состоялся в Донецке в феврале этого года.

«Основываясь на наших наблюдениях, мы можем утверждать, что людей, принимавших участие в этом протесте, организовано завезли туда на автобусах. Акция так же была четко спланирована. Это, конечно, не естественный сбор граждан на протест», – сказал Гуг.

С апреля 2014 года на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».