Херсонские пограничники почтили память погибших украинских моряков

Пограничники Херсонского отряда и экипаж сторожевого катера морской охраны «Немиров» в Николаеве приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морских Сил Украины и почтили память погибших украинских военных моряков. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

«Совместно с николаевцами, органами местного самоуправления, ветеранами и действующими военнослужащими, пограничники почтили память погибших бойцов во Второй Мировой войне и военнослужащих Военно-Морских Сил Украины. Пограничники и военные моряки всегда поддерживали дружеские отношения, ведь выполняют одно почетное дело – защищают границы Родины. И сегодня военнослужащие пограничного катера морской охраны «Немиров», находясь в парадной колонне, спустили на воду лампадки в память о героических подвигах погибших военных моряков», – сказано в сообщении.

В Украине 2 июля отмечали День военно-морских сил страны. День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля.

Основные торжества прошли в Одессе.

Праздник был учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».