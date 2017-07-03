В Крыму открывается молодежный форум «Таврида»

Молодежный образовательный форум «Таврида» открывается в понедельник, 3 июля, на Бакальской косе в аннексированном Крыму. Первыми участниками форума в 2017 году станут молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты, сообщает пресс-служба форума.

«Участников ждут конвейер проектов с последующим розыгрышем грантов, встреча с экспертами и почетными гостями по тематикам смены, обширная тематическая образовательная и внеучебная программа», – сказано в сообщении.

Всего в рамках форума запланировано восемь смен.

Ранее сообщалось, что крымские спасатели планируют развернуть штаб на территории молодежного форума «Таврида».

В Крыму с 3 июля по 31 августа анонсируют проведение молодежного образовательного форума «Таврида».

В августе прошлого года форум «Таврида» посетил президент России Владимир Путин.

Форум «Таврида» проводится в рамках исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина с 20 апреля 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».