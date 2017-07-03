Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что готов предоставить властям США исходный код его программ и свидетельствовать в Конгрессе, чтобы снять подозрения с компании в сотрудничестве с российскими властями. Об этом Касперский сообщил в интервью Associated Press.

«Я готов сделать все что угодно, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла», – сказал руководитель компании, которая продает антивирусные программы во многих странах мира. Это уже второе такое заявление Касперского за последние два месяца.

Утверждения о связях его компании с правительством и спецслужбами России Касперский назвал голословными и не исключил, что за этим могут стоять интересы конкурентов. По его словам, к нему поступали предложения от чиновников из стран за пределами России принять участие в хакерских атаках, однако он каждый раз отказывался.

В июне Федеральное бюро расследований США опросило американских сотрудников «Лаборатории Касперского». Пока непонятно, связаны ли эти опросы с расследованием возможного вмешательства России в выборы в США.