Пассажирский лайнер «Князь Владимир», который совершает свой четвертый круиз по Черному морю, везет из Краснодарского края соседней России в аннексированный Крым туристов из Казахстана и Израиля. Об этом сообщает сайт «Крыминформ» со ссылкой на генерального директора компании-оператора судна «Черноморские круизы» Евгения Беркова.

«Кроме российских туристов, у нас на борту четверо туристов из Израиля. Еще несколько пассажиров – из Казахстана», – сказал Берков.

«Князь Владимир» накануне вечером отправился в четвертый круиз из российского Сочи в аннексированный Крым, по данным оператора судна, с рекордным числом пассажиров. Ожидается, что всего на борту лайнера наберется 285, что, тем не менее, составляет немногим более трети общего количества пассажирских мест – 800.

4 июня лайнер должен посетить Ялту, а затем Севастополь.

В июне в подконтрольном Кремлю министерстве курортов и туризма Крыма заявляли, что во втором рейсе лайнер «Князь Владимир» привез в Крым восьмерых туристов из Ирана.

В свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья круизный лайнер «Князь Владимир» отправился из Сочи 11 июня. Завершился первый рейс 18 июня. По данным «Росморпорта», почти 400 человек стали первыми пассажирами теплохода, что составило менее 50 процентов загрузки судна.

Пассажиров и обслуживающий персонал судна внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Круиз собираются сделать еженедельным, выход судна из Сочи планируется каждое воскресенье. «Князь Владимир» стал первым за три года круизным лайнером, который прибыл на аннексированный полуостров.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.