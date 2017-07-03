Путин поздравил участников молодежного форума «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей молодежного образовательного форума «Таврида», который стартовал 3 июля в аннексированном Крыму. Текст приветствия опубликовала пресс-служба Кремля

«Можно с уверенностью сказать, что ваш форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу. Неизменно насыщенная программа позволяет ребятам поучаствовать в конструктивных, творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки, образования и культуры, приобрести ценный жизненный опыт», – говорится в обращении Путина.

Путин также выразил уверенность, что форум «даст старт новым перспективным инициативам, впишет свою яркую, незабываемую страницу в летопись» «Тавриды».

Молодежный образовательный форум «Таврида» открылся в понедельник, 3 июля, на Бакальской косе в аннексированном Крыму. Согласно программе, он должен продлиться до 31 августа и включить восемь смен.

Ранее сообщалось, что крымские спасатели планируют развернуть штаб на территории молодежного форума «Таврида».

В августе прошлого года форум «Таврида» посетил президент России Владимир Путин.

Форум «Таврида» проводится в рамках исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина с 20 апреля 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



