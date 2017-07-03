Апелляционный суд Одесской области 22 июня оставил без изменений постановление суда первой инстанции, которым гражданина Сирии, капитана судна Sky Moon, заходившего в порты аннексированного Крыма, признали виновным и конфисковали судно и груз в доход государства. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Капитана судна признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 482 ТК Украины, на него наложили административное взыскание в виде конфискации предмета контрабанды (более 3000 тонн технической соды) стоимостью почти 18,5 млн грн и судна Sky Moon (флаг – Танзания), которое использовалось для совершения правонарушения.

В марте 2017 года в Одессе суд конфисковал судно Sky Moon, арестованное после захода в порты Крыма, сообщила 16 марта пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение принято впервые в истории страны.

Членам экипажа судна Sky Moon, арестованного после захода в порты Крыма, пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы.