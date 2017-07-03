В Украине стартует дополнительная сессия ВНО

В Украине 3 июля началась дополнительная сессия внешнего независимого тестирования, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«3 июля тестированием по украинскому языку и литературе начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания 2017 года. 4 июля состоится дополнительная сессия по английскому, русскому языкам, 5 июля – по математике, 6 июля – по истории Украины, 7 июля – по биологии, испанскому, немецкому, французскому языкам, 10 июля – географии, 11 июля – физике, 12 июля – химии», – говорится в сообщении.

Основная сессия внешнего тестирования прошла с 23 мая по 16 июня. По результатам тестирования выпускники могут получить возможность поступления в высшие учебные заведения.

19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитураинтам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Детальнее о старте вступительной кампании для абитуриентов из Крыма на материковой Украине читайте в материале Крым.Реалии «Стать студентом без денег и ВНО: украинские вузы открыли двери крымчанам».