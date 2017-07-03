Крымский правозащитник, фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку, более года удерживаемый российскими властями в СИЗО Симферополя, ни разу не получал разрешения на свидания с родственниками. Хотя супруга активиста Мерьем Куку много раз обращалась с письменным заявлением с просьбой предоставить свидание с мужем. Об этом 3 июля сообщает Крымская правозащитная группа.

По данным правозащитников, в письменных отказах следователь ФСБ России Махнев С.В. ссылается на ст. 18 федерального закона России от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», но не указывает конкретную причину отказа.

Защитник Куку Алексей Ладин считает такие отказы в свидании абсолютно незаконными.

«Если раньше семья могла видеть его урывками в судебном заседании, то сейчас заседания проводятся в закрытом режиме. Защита планирует это обжаловать сначала в рамках судебной системы России, а потом систематизировать и уже подавать жалобув Европейский суд по правам человека», – рассказал Ладин.

В июне Эмир-Усеину Куку получил письмо со словами поддержки от Конгресса украинцев Латвии.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отклонил 23 июня апелляцию фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку на продление ему срока содержания под стражей.

Фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», члена Контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку арестовали 11 февраля 2016 года.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».