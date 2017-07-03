В Минске проходит акция протеста ко Дню независимости Беларуси (прямая трансляция)

В День независимости Белоруси, 3 июня, в Минске проходит акция протеста «За мирную Беларусь», организованная лидером оппозиции Николаем Статкевичем. Политик призвал люедй выйти на Октябрьскую площадь, чтобы выразить протест, в том числе, против совместных военных учений с Россией «Запад-2017».

Крым.Реалии совместно с Радыё Свабода ведут прямую трансляцию с акции.

Президент Украины Петр Порошенко 3 июня направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю национального праздника, Дня независимости Республики Беларусь.

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружения и солдат. Украинская сторона выразила обеспокоенность в связи с этими учениями.