Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
1 Новость часа
Новости

В Минске проходит акция протеста ко Дню независимости Беларуси (прямая трансляция)

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич

В День независимости Белоруси, 3 июня, в Минске проходит акция протеста «За мирную Беларусь», организованная лидером оппозиции Николаем Статкевичем. Политик призвал люедй выйти на Октябрьскую площадь, чтобы выразить протест, в том числе, против совместных военных учений с Россией «Запад-2017».

Крым.Реалии совместно с Радыё Свабода ведут прямую трансляцию с акции.

Президент Украины Петр Порошенко 3 июня направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю национального праздника, Дня независимости Республики Беларусь.

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружения и солдат. Украинская сторона выразила обеспокоенность в связи с этими учениями.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG