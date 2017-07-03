Прокуратура Автономной Республики Крым ждет официального заявления члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрия Тымчука, чтобы возбудить уголовное дело против российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Россией Крыму.

Об этом 3 июля в комментарии Крым.Реалии сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

«Как только поступит в прокуратуру Автономной Республики Крым официальное заявление народного депутата Дмитрия Тымчука, тогда мы сможем начать уголовное производство, внести сведения в единый реестр досудебных расследований. Сейчас с Facebook мы не можем внести эти сведения»,– сказала Тихончик.

По словам пресс-секретаря, на данный момент прокуратура АРК пытается связаться с Тымчуком, что бы он подал заявление в ведомство.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Россией Крыму.

По словам Тымчука, группа «Информационное сопротивление», координатором которой он является, располагает информацией о готовности Прокуратуры АРК возбуждать против этих российских археологов уголовные дела, поскольку их действия «нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников».

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.