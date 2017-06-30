Тымчук обнародовал список российских археологов, нарушивших международные конвенции в Крыму

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Россией Крыму.

По словам Тымчука, группа «Информационное сопротивление», координатором которой он является, располагает информацией о готовности Прокуратуры АРК возбуждать против этих российских археологов уголовные дела, поскольку их действия «нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников».

В списке, который опубликовал Дмитрий Тымчук, 35 фамилий, среди которых – представители известных российских музеев и академики Российской академии наук.

В том числе – представитель кафедры археологии Санкт-Петербургского Государственного университета Александр Бутягин, проводивший раскопки на античных городищах в Керчи и Восточном Крыму; представитель Московского педагогического государственного университета Николай Винокуров, который руководит раскопками античного городища Артезиан в Ленинском районе Крыма; представитель российского Государственного Эрмитажа Василий Гукин, работавший на раскопках древней портовой части Судака, представитель российского Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Владимир Толстиков, руководящий раскопками античного города Пантикапей в Керчи, и другие.

​На официальном сайте Прокуратуры АРК пока нет сообщений о возбуждении дел против российских археологов и ученых, осуществлявших свою деятельность на территории Крыма.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.