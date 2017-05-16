Министерство культуры Украины обратилось в прокуратуру Автономной Республики Крым с заявлением о совершении преступления в аннексированном Крыму, где из-за действий России оказались под угрозой объекты культурного наследия. Об этом сообщает 16 мая пресс-служба украинского министерства.

Отмечается, что министерство просит прокуратуру АРК «принять меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечения их к ответственности».

Пресс-служба украинского министерства отметила, что действия России «наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории полуострова».

Украинское министерство обратилось к Генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой, директору Международного совета по охране памятников и исторических мест Мари-Лор Лавенир, президенту Международного комитета совета музеев Сейме Аксой с просьбой «принять меры по напоминанию России о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного законодательства и просьбой воздержаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории Крыма».

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике сообщали, что в Ленинском районе Крыма разрушается античное городище Артезиан из-за незаконной добычи песка.

По словам научных сотрудников заповедника, территория, прилегающая к античному городищу Артезиан, подпадает в перечень мест, предназначенных для разработки карьеров по добыче песка, что «является недопустимым». Также сообщается, что музей-заповедник уже полгода направляет обращения властям с просьбой запретить карьерные разработки по добыче песка.