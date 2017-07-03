Российское Минтуризма насчитало в Крыму 1,5 млн отдыхающих

Подконтрольное Кремлю министерство курортов и туризма Крыма насчитало на полуострове около 1,5 млн отдыхающих, что на 4,2 процента меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении ведомства.

По мнению российского главы союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, снижение турпотока в Крым связано с рядом причин.

«Четыре причины снижения турпотока. Первая – это открытие Турции. Второе – укрепление рубля по отношению к доллару и евро, то есть поездки за границу стали дешевле. Третье – прохладная погода была в Крыму в конце весны – начале лета: и четвертая причина – это высокая стоимость авиаперелета», – рассказал российскому агентству ТАСС Зелинский.

Он полагает, что за лето и в период межсезонья Крым сможет «добрать туристов».

Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма КрымаСергей Стрельбицкий предположил, что после открытия Керченского моста туристический поток на полуостров возрастет на треть.

По данным спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, пассажиропоток через административную границу между материковой Украиной и аннексированным Крымом за последние три года значительно уменьшился. Так, в 2015 году в июне админграницу пересекло более 315 тысяч человек. В 2016 году в этом же месяце админграницу пересекло более 192 тысяч человек. В 2017 году – не более 180 тысяч человек.

В августе 2016 года российское Минтуризма в Крыму сообщало о 2,6 млн туристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».